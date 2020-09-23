Не лише хюге: 7 скандинавських слів, які описують життя

Скандинавські країни щороку збирають туристів з усього світу, адже захоплюють своєю природою, технологіями та культурою. Особливої уваги заслуговує ставлення людей з цих країн до життя, яке торкається навіть мови. Зібрали 7 скандинавських слів, яких так бракує нам.

Хюґе (Hygge)

Саме це слово стало дуже популярним за останні кілька років завдяки літературі. А все тому, що це не просто слово, а особливий стан щастя та відчуття затишку. Його можна застосовувати до будь-чого: смаку улюбленої страви, приємного вбрання, зустрічей з друзями, перегляду фільмів ввечері – звичайних маленьких радостей, які дозволяють насолодитись миттю.

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Форельскет (Forelsket)

Норвежці використовують це слово, щоб описати всі ці відчуття закоханості, які виникають. Замість фраз про метеликів у животі та перехоплення подиху і маленьких мурашок по шкірі – просто форельскет.

Фіка (Fika)

Від фіки навряд чи хтось би відмовився посеред робочого дня, адже це перерва на каву з солоденьким. До слова, у шведів це особливий ритуал, адже у цей час потрібно повністю насолодитись горням напою з чимось смачним та максимально відпочити. Йдеться саме про короткий перепочинок між справами. Якщо ж ви поспіхом перехилили чашку кави, то варто це виправити!

Орка (Orka)

Шведською це означає стан, коли людина повна енергії, але у побуті це слівце використовують з абсолютно іншим забарвленням. Орка – це коли потрібно щось зробити, а сил зовсім нема.

Лагом (Lagom)

Ще одне доволі філософське слівце, яке можна перекласти, як баланс та помірність у всьому. Це можна застосовувати до будь-чого: роботи, харчування, відпочинку чи шопінгу. Шведів влаштовує саме такий стиль життя, коли все необхідне є лише у тих кількостях, які справді потрібні для щастя.

Угуглбар (Ogooglebar)

Не дарма у цьому слові є частинка "google", адже воно позначає певну інформацію, яку неможливо знайти навіть у цьому пошуковику.

Абайсглед (Arbejdsglaede)

На жаль, це відчуття знайоме не кожному, але в Данії поняття абайсглед – це радість від роботи. Зважаючи на те, що люди проводять третину дня саме за працею, то вона має приносити задоволення. Тоді й життя буде щасливим.

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