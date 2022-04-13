Не лише для України: як українські фермери борються за врожай – відео

Вторгнення російських військових змусило українців забути про нормальне життя, але наші фермери все одно працюють на продовольчу безпеку не тільки України, а й світу. Попри замінування, обстріли та блокування доступу до важливих елементів посівної.

У Міністерстві закордонних справ нагадали, якою важливою під час війни є робота українських аграріїв. У відомстві опублікували ролик про те, як українські фермери ведуть бій за український врожай.

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Попри мінуванні та постійних обстрілах полів і садів російськими військами, попри блокування доступу до насіння, добрив і палива посівна кампанія стартувала у 21 області. Україна забезпечує їжею близько 400 мільйонів людей по всьому світу. Українські аграрії та ЗСУ захищають продовольчу безпеку не лише України, але і всього світу. Слава українським фермерам! – наголошують у МЗС.

Кожна десята хлібина у світі випікається саме з українського зерна, майже половина всього світового експорту соняшникової олії саме з українських соняшників. Тож удар по роботі наших аграріїв загрожує погіршенням проблеми голоду у світі.

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