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Не лише для розрахунку в магазині: NFC отримала круту функцію

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Майбутні смартфони зможуть заряджати інші гаджети завдяки NFC - фото 1
Майбутні смартфони зможуть заряджати інші гаджети завдяки NFC

Найчастіше NFC використовується для безконтактної оплати покупок за допомогою смартфона або смарт-годинників. Також вона дозволяє встановлювати зв'язок між різними гаджетами. Однак організація NFC Forum, куди входять Apple, Sony, Google і багато інших компаній, оголосила про нову функцію NFC.

Учасники NFC Forum прийняли специфікацію бездротової зарядки (WLC), що передбачає зарядку бездротовим способом невеликих гаджетів і пристроїв інтернету речей від смартфона або іншого приладу, обладнаного модулем NFC. Заявлена ​​потужність передачі енергії до 1 Вт.

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Ця потужність занадто мала для пристроїв на зразок смартфонів, але вона цілком підходить для "розумних" годинників, фітнес-трекерів, бездротових навушників, стилусів та інших невеликих гаджетів. Про це йдеться в офіційному зверненні NFC Forum.

Повідомляється також, що виробники можуть відмовитися від окремої технології бездротової зарядки у своїх пристроях, якщо вони оснащені чіпом NFC. Важливо також відзначити, що один модуль може служити одночасно як для передачі даних, так і для зарядки.

Скоро гаджети можна буде заряджати завдяки NFC - фото 402675
Скоро гаджети можна буде заряджати завдяки NFC

"Наприклад, Bluetooth-гарнітура з технологією NFC для сполучення може також використовувати інтерфейс NFC для бездротової зарядки. В цьому випадку антена NFC використовується для обміну інформацією при сполученні і для передачі енергії", – йдеться у звіті NFC Forum.

Голова NFC Forum Коічі Тагава зазначив, що бездротова зарядка по NFC дозволяє повністю позбутися від будь-яких роз'ємів і зробити пристрої ще компактнішими. Але це в майбутньому.

Про терміни впровадження нової технології не повідомляється. Однак для її роботи потрібні нові чіпи NFC, що підтримують і передачу даних, і зарядку, тобто на вже наявних гаджетах ця функція працювати не буде.

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Джерело: Android Authority
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