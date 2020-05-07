LG випустила іміджевий смартфон Velvet: його фішка вам сподобається

Компанія LG представила смартфон під назвою Velvet, який отримав низку помітних відмінностей від попередніх лінійок фірмових пристроїв виробника. Розповідаємо про технічні характеристики, особливості та ціну на новинку південнокорейської компанії.

У список ключових особливостей LG Velvet увійшли оригінальний дизайн корпусу, підтримка стилусів з розпізнаванням до 4096 ступенів натискання, хороший запас оперативної пам'яті і продуктивний процесор Qualcomm з підтримкою мереж п'ятого покоління.

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Смартфон оснащений 6,8-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + і співвідношенням сторін 20,5: 9. Для зручності роботи зі смартфоном однією рукою його корпус також округлений по краях. Екран новинки підтримує роботу зі стилусами компанії Wacom, а встановлений додаток Nebo дозволяє апарату перетворювати рукописний текст на цифровий.

За продуктивність LG Velvet відповідає процесор Snapdragon 765 з інтегрованим 5G-модемом. Смартфон отримав 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач стандарту UFS 2.1 на 128 ГБ з можливістю розширення за допомогою карти microSD. На задній кришці апарату розмістилися три датчики основної камери з роздільною здатністю 48, 8 і 5 мегапікселів.

Місткість вбудованого акумулятора гаджета складає 4300 мАг, передбачена можливість швидкої зарядки – дротової і бездротової. Ще однією особливістю моделі став захист корпусу за стандартом IP68 і відповідність військовому стандарту MIL-STD-810. Працює LG Velvet під управлінням ОС Android 10.

Екран LG Velvet підтримує роботу зі стилусом

Технічні характеристики LG Velvet:

Дисплей: 6,8'', OLED, підтримка стилусів Wacom

Процесор: Qualcomm Snapdragon 765

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Вбудована пам'ять: 128 ГБ UFS 2.1, підтримка microSD

Акумулятор 4300 мАг

Основна камера: 48 + 8 + 5 Мп

Фронтальна камера: 16 Мп

Безпека: сканер відбитків під дисплеєм

Вартість смартфона на південнокорейському ринку становить $ 735, доступність і ціна LG Velvet в інших регіонах ще не оголошені.

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