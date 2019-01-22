Не лише для дітей: чому не варто відмовлятись від какао

Науковці пояснили, чому дорослим корисно пити какао, яке звикли вважати дитячим напоєм.

Німецькі учені з Університетської клініки Кельна дійшли до висновку, що горня какао краще нормалізує кров'яний тиск, аніж чашка чаю. Хоча у складі цих напоїв і є поліфеноли, але какао має більш виражені корисні властивості.

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Річ у тому, що какао-боби містять речовини флавоноїди, які покращують баланс тиску та допомагають нормальному кровопостачанню до внутрішніх органів. Це дозволяє організму краще працювати та виводити небажані речовини.

Таким чином вживання какао допомагає не лише фізичному здоров'ю, а й психічному, адже знижує відчуття тривоги.

Чим корисне какао

"Результати дослідження дозволяють припустити, що вживання какао веде до зниження ризику виникнення інсультів і серцевих нападів на 10-20%", – додають науковці.

Щоправда, варто розуміти, що більшість продуктів з вмістом какао-бобів є корисними тоді, коли у них мала кількість цукру та жирів.

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