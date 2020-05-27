Чому у ваших стосунках все менше сексу: три основні причини

З роками ви все частіше віддаєте перевагу близькості спільному перегляду серіалу? Зниження потягу одне до одного в довгострокових відносинах – це нормальний з гормональної точки зору процес.

Не поспішайте засмучуватися: у ваших силах внести в своє інтимне життя більше усвідомленості і не дати сексуальній нудьзі перемогти. Для початку треба розібратися в причинах, за якими зі стосунків йде секс. Ось найпоширеніші з них.

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Стреси, вигоряння на роботі, недосипання

Якщо ліжко асоціюється у вас тільки з можливістю скоріше заснути і відключитися від проблем, ні про який гармонійний секс не може йти й мови: на нього просто не залишається ресурсу. Тому спочатку потрібно заповнити запаси енергії, а потім вже розбиратися з інтимним життям. Постарайтеся з розумінням поставитися до партнера, який переживає складні часи.

Сексуальна нудьга

На початку сексуального життя ви майже не знаєте партнера, а незнайоме дражнить уяву. Через якийсь час ви зближаєтеся настільки, що стаєте один для одного як відкрита книга, в тому числі в інтимній сфері. У вас формується звична схема, по якій зазвичай проходить статевий акт у вашій парі (наприклад, п'ятихвилинна прелюдія, дві-три зміни позиції, фініш).

Відсутність сексуального контексту

Проблема, з якою стикаються багато пар, коли з'їжджаються, і особливо, коли з'являються діти. На жаль, побут для багатьох пар вбиває романтику. Не так-то просто налаштуватися на секс, коли в раковині гора немитого посуду, а через 15 хвилин дитина повернеться зі школи. У зоні ризику ті, хто ділить житлоплощу з кимось ще (батьками, дітьми, сусідами з чуйним слухом), і власники маленьких квартир (відсутність поділу будинку на спальню, кабінет).

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