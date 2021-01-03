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Не лише автомобілі: Bentley показала фірмові шпаківні та будиночки для кажанів

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Bentley турбується про птахів і кажанів, які живуть біля заводу - фото 1
Bentley турбується про птахів і кажанів, які живуть біля заводу

Співробітники Bentley разом з журналістами британського Autocar подбали про збереження біологічного різноманіття фабрики у Крю. На території кампусу Bentley розмістили фірмові шпаківні та будиночки для кажанів – їх встановили на спеціальних жердинах, а поруч підвісили годівниці.

Bentley прагне зробити підприємство у Крю екологічно нейтральним і мінімізувати шкоду довкіллю. У компанії зауважили, що стіни фабрики Bentley досить товсті, тому птахи не можуть звити гнізда, а кажани – знайти місця для ночівлі. Установка шпаківень і будиночків для кажанів частково вирішить цю проблему.

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Не лише автомобілі: Bentley показала фірмові шпаківні та будиночки для кажанів - фото 441766

Компанія Bentley не займається виготовленням шпаківень та будиночків для кажанів: дерев'яні скриньки закупили на стороні, а теслі британської фірми займалися винятково "брендуванням" заготовок – випалюванням логотипу Bentley на одній з граней. Особливої "розкоші" у шпаківень з лейблом Bentley немає: це компактні будки з однією секцією, для кажанів всередині передбачена горизонтальна планка.

Не лише автомобілі: Bentley показала фірмові шпаківні та будиночки для кажанів - фото 441768

Турбота про довкілля не заважає Bentley створювати спецверсії для мисливців з сідалом для хижих птахів. У 2017 році ательє Mulliner зробило Bentayga Falconry для любителів соколиного полювання з обробкою багажника корковою тканиною.

Не лише автомобілі: Bentley показала фірмові шпаківні та будиночки для кажанів - фото 441765

Ще один непрофільний вид діяльності Bentley – створення пасіки. За півтора року в кампусі в Крю встановили п'ять вуликів на 300 тисяч медоносних бджіл; торік зібрали перший урожай. У 2021 році популяцію бджіл планують збільшити до мільйона.

Не лише автомобілі: Bentley показала фірмові шпаківні та будиночки для кажанів - фото 441767

До того ж британська марка має намір зробити завод водно-нейтральним. Для цього доведеться встановити дорогу систему для збору дощової води. Фінансова вигода від використання дощової води замість водопровідної сумнівна, але екологічні переваги такої системи незаперечні.

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Джерело: Autocar
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