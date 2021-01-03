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Не лише автомобілі: Bentley показала фірмові шпаківні та будиночки для кажанів
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Співробітники Bentley разом з журналістами британського Autocar подбали про збереження біологічного різноманіття фабрики у Крю. На території кампусу Bentley розмістили фірмові шпаківні та будиночки для кажанів – їх встановили на спеціальних жердинах, а поруч підвісили годівниці.
Bentley прагне зробити підприємство у Крю екологічно нейтральним і мінімізувати шкоду довкіллю. У компанії зауважили, що стіни фабрики Bentley досить товсті, тому птахи не можуть звити гнізда, а кажани – знайти місця для ночівлі. Установка шпаківень і будиночків для кажанів частково вирішить цю проблему.
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Компанія Bentley не займається виготовленням шпаківень та будиночків для кажанів: дерев'яні скриньки закупили на стороні, а теслі британської фірми займалися винятково "брендуванням" заготовок – випалюванням логотипу Bentley на одній з граней. Особливої "розкоші" у шпаківень з лейблом Bentley немає: це компактні будки з однією секцією, для кажанів всередині передбачена горизонтальна планка.
Турбота про довкілля не заважає Bentley створювати спецверсії для мисливців з сідалом для хижих птахів. У 2017 році ательє Mulliner зробило Bentayga Falconry для любителів соколиного полювання з обробкою багажника корковою тканиною.
Ще один непрофільний вид діяльності Bentley – створення пасіки. За півтора року в кампусі в Крю встановили п'ять вуликів на 300 тисяч медоносних бджіл; торік зібрали перший урожай. У 2021 році популяцію бджіл планують збільшити до мільйона.
До того ж британська марка має намір зробити завод водно-нейтральним. Для цього доведеться встановити дорогу систему для збору дощової води. Фінансова вигода від використання дощової води замість водопровідної сумнівна, але екологічні переваги такої системи незаперечні.
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