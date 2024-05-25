Не лише котлета по-київськи: улюблені страви, які асоціюються у нас з Києвом

Рецепти страв, які асоціюються у нас з Києвом / Колаж Радіо МАКСИМУМ

Київ – це місто, що має багату культурну спадщину, до якої належать не лише історичні пам'ятки та архітектурні шедеври, а й неповторна кулінарна традиція. Смачність та різноманіття страв, які асоціюються з Києвом, стали неодмінною частиною його образу.

Від класичних страв, які передають дух старовинного міста, до витончених десертів – кожна страва, пов'язана з Києвом, несе в собі частинку його історії та духу. Розгляньмо деякі з найбільш відомих та улюблених страв, які у нас асоціюються зі столицею.

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Котлета по-київськи

Котлета по-київськи — це популярна страва української кухні, відома своїм хрустким паніруванням та ніжною начинкою. Вона – родзинка кухні столиці. Її особливістю є начинка з вершкового масла, яка при обсмажуванні розплавляється, надаючи котлеті особливий смак і соковитість.

Котлети по-київськи подаються гарячими, найчастіше з гарніром із картопляного пюре або овочів. При розрізанні котлети всередині витікає ароматне вершкове масло, створюючи неповторний смак.

Інгредієнти:

Куряче філе – 4 штуки;

Вершкове масло – 120 грамів;

Петрушка – 1 пучок;

Часник – 2 зубчики;

Діжонська гірчиця – 1 чайна ложка;

Борошно – 60 грамів;

Яйця – 1 штука;

Молоко – 1 столова ложка;

Панірувальні сухарі – 100 грамів;

Олія – 200 грамів;

Сіль та перець – на смак.

Спосіб приготування:

Для початку підготуйте куряче філе. Відріжте від більшої частини грудки мініфіле та відкладіть його. Розріжте грудку так, щоб її можна було відкрити книжечкою. Акуратно відбийте філе молотком або качалкою, намагаючись уникнути утворення дірок у м'ясі. Повторіть процес з мініфіле. Приготуйте трав'яне масло. Подрібніть петрушку та часник, змішайте їх з сіллю, перцем, гірчицею та пом'якшеним вершковим маслом. Поділіть цю суміш на чотири рівні частини. Сформовані кнелі покладіть у холодильник, щоб масло знову застигло. Тепер розгортаємо кожне філе та кладемо в центрі кнелю з масляно-трав'яної суміші. Філе потрібно обережно загорнути, як сигару. Кожну заготовку котлети необхідно занурити у борошно та відправити до морозилки на декілька хвилин. Тим часом змішайте яйце з молоком. У цю суміш занурте охолоджені заготовки котлет. Після цього ретельно покрийте кожну котлету панірувальними сухарями та відправте заготовки у холодильник на 30 хвилин. У глибокій пательні розігрійте рослинну олію. Обсмажте котлети з кожної сторони по 2 – 3 хвилини, до утворення золотавої скоринки. Після цього котлети потрібно викласти на деко та доготувати у духовці протягом 12 – 14 хвилин при температурі 180 градусів.

Київська перепічка

Київська перепічка – це популярна українська вулична страва. Мовиться про сосиску, обсмажену в тісті. Страва відома своїм особливим смаком і текстурою, а також тим, що вона продається на вулицях Києва вже кілька десятиліть. Київська перепічка має своїх постійних прихильників і є своєрідним символом столиці України.

Інгредієнти:

Тепла вода – 350 мілілітрів;

Цукор – 2 столові ложки;

Сухі дріжджі – 10 грамів;

Борошно – пів кілограма;

Сіль – 1 столова ложка;

Сосиска;

Рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

У теплій воді розчинити цукор і дріжджі. Залишити суміш на 15 – 20 хвилин, щоб дріжджі почали "працювати". Просіяти борошно і разом з сіллю додати її до решти інгредієнтів. Зробити заміс і залишити тісто на 1 годину в теплому місці.

Після цього обмяти тісто і сформувати з нього кілька прямокутників – стільки, скільки ви купили сосисок. Покладіть сосиску на пласт тіста і закріпіть краї, як на вареники.

Вилийте олію в глибоку каструлю, доведіть її до 180°C. Обсмажте напівфабрикати в імпровізованому фритюрі по 1 – 2 хвилини з кожного боку – перепічка повинна вийти красивого золотистого кольору.

Зачекайте, поки смаколик трохи охолоне насолоджуйтеся ним!

Борщ з карасями

У своєму "Щоденнику" Тарас Шевченко часто згадує борщ, який готували його друзі в Києві. Цей борщ відрізнявся особливим складом: він містив сушені карасі, свіжу капусту та багато різних приправ. Поет так полюбив цей борщ, що кожного разу, коли він відвідував Київ, він просив приготувати саме такий, за цим рецептом.

Інгредієнти:

2 літри води (+ 150 мілілітрів для овочів)

6 невеликих карасів

1 великий буряк

1 середня цибуля

4 середні картоплини

1 середня морква

200 мілілітрів домашнього томатного соку

200 грамів свіжої капусти

1 столова ложка соняшникової олії

2 лаврових листи

3 горошини духмяного перцю

1 столова ложка борошна

3 столові ложки соняшникової олії

сіль та перець на смак

Спосіб приготування:

Почистьте від луски та нутрощів рибу. Помийте під проточною водою та обсушіть. Я використав 6 маленьких карасиків. Посоліть рибини з обох боків та запаніруйте в борошні, в мене пішла приблизно 1 столова ложка борошна. Розігрійте пательню з 2 столовими ложками олії та добре обсмажте карасів з обох сторін до рум’яної скоринки. Перекладіть на паперові рушники, щоб всоталася зайва олія. Очистьте 1 великий буряк, 1 середню цибулину, 4 середні картоплини та 1 середню морквину. Цибулю поріжте кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці. Цибулю обсмажте у глибокій пательні з 1 столовою ложкою олії до м’якості. Додайте моркву і буряк, влийте 200 мл домашнього томатного соку і тушкуйте все разом кілька хвилин. Потім додайте 150 мілілітрів води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин. Тим часом очищену картоплю поріжте невеликими кубиками, викладіть у каструлю і залийте 2 літри води. Варіть на середньому вогні з дрібкою солі 20 хвилин. Нашаткуйте 200 грамів свіжої капусти, додайте у каструлю та варіть ще протягом 10 хвилин. Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин. Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом протягом кількох хвилин. Подавайте борщ з карасиком у тарілці.

Генеральське сало

Генеральське сало – це традиційна українська страва, яка відома своїм особливим смаком та неповторним ароматом. Це сало, яке виготовляється за спеціальним рецептом, що придуманий в умовах обмежених ресурсів під час військових походів. Генеральське сало складається з кількох шарів сала, приправленого різними травами та спеціями, які надають йому вишуканий смак.

Інгредієнти:

1 кілограм сала;

60 – 70 грамів міцної гірчиці;

мелений чорний та духмяний перці;

40 – 50 грамів часнику;

5 – 6 лаврових листочків;

сіль;

мелена копчена паприка;

кілька капель соєвого соусу.

Приготування:

Зазвичай сало продають вже підсолене, тому радимо вимочити його у воді з сіллю (25 грамів солі на 1 літр води) 4 – 6 годин. Дістаємо сало з води та обсушуємо його рушником. Натираємо сало міцною гірчицею, меленими перцями та тертим часником. Сюди ж мелену паприку та соєвий соус. Сало складаємо навпіл шкіркою назовні, а всередину вкладаємо лавровий лист та даємо йому промаринуватись 4 – 6 годин. Загортаємо таке сало у фольгу і відправляю в духовку, розігріту до 190 градусів на 40 хвилин. Через 40 хвилин розгортаємо фольгу та дивимося чи підрум'янилася шкірка. Якщо вона ще не достатньо запечена, залишаю сало рум'янитися ще на 10 – 12 хвилин при температурі 200 градусів. Дістаємо та можна їсти ще гарячим з чорним хлібом та хріном.

Київський торт

Київський торт став не лише символом міста Києва, але й популярним смаколиком по всій Україні. Його вишуканий смак і елегантний вигляд роблять його ідеальним вибором для особливих випадків та святкових подій.

Інгредієнти для коржів:

Цукор – 350 грамів;

Яєчні білки – 8 штук;

Борошно пшеничне – 70 грамів;

Горіхи (кеш'ю, фундук, арахіс або мигдаль) – 220 грамів;

Ванільний цукор – 20 грамів.

Інгредієнти для крему:

Цукор – 200 грамів;

Вершкове масло – 350 грамів;

Яєчні жовтки – 8 штук;

Молоко – 250 грамів;

Ванільний цукор – 10 грамів;

Какао – 12 грамів;

Коньяк (за бажанням) – 1 столова ложка.

Спосіб приготування:

Яйця розділіть на білки та жовтки. Білки підуть у коржі, а жовтки – у крем. Щоб точно повторити Київський торт у домашніх умовах, заквасьте білки. Для цього їх потрібно залишити при кімнатній температурі на 12 – 20 годин. Можна також робити десерт зі свіжих білків – різниця на смак майже не помітна. Спочатку приготуйте тісто для торта. Дві круглі форми для випічки застеліть пергаментом і змастіть маслом. Після вимішування його одразу потрібно запекти, оскільки воно не призначене для зберігання. Горіхи подрібніть, змішайте з цукром, ванільним цукром і борошном. Білки збийте до твердих піків спочатку на середній, потім на великій швидкості міксера. До збитих білків акуратно вмішайте горіхову суміш і перемішайте до однорідності. Потім швидко, поки маса не осіла, перекладіть у форми для випічки. Запікайте коржі в розігрітій до 150° духовці приблизно 1,5 години. Готові коржі мають бути повністю сухими. Для крему змішайте жовтки, цукор і ванільний цукор. Перемішайте до однорідності та влийте молоко. Поставте масу на середній вогонь і варіть до загустіння (приблизно 10 хвилин). Не давайте масі закипіти - при появі перших бульбашок одразу вимкніть вогонь. Готову суміш остудіть до кімнатної температури та змішайте з розм'якшеним вершковим маслом. За бажанням додайте коньяк. Із загальної маси крему відокремте приблизно 6 столових ложок і змішайте з какао-порошком. Цей темний крем піде на змащування коржів. Зберіть торт – викладіть на тарілку перший корж, змастіть кремом, потім другий корж і знову крем. Темним кремом прикрасьте верх і боки торта. За бажанням краї десерту можна посипати рубаними горіхами. Прикрасьте готовий Київський торт на смак цукатами або залишками крему.

Сухе варення

Київське сухе варення (або сухофрукти Київські) – це традиційна українська кондитерська страва, яка має вигляд фруктового або ягідного десерту, зазвичай виготовленого з яблук, вишень, абрикосів, слив, груш та інших фруктів, що перебувають у стані варення, проте в процесі варіння вода випаровується до стану сухості.

Інгредієнти:

1 кілограм вишні

500 грамів цукру (+ 400 грамів для посипки)

40 грамів кориці для посипки

Спосіб приготування:

Очистьте 1 кілограм вишні від кісточок. Перекладіть в каструлю, всипте 500 грамів цукру та варіть на маленькому вогні 30 хвилин після закипання, не закриваючи кришкою та періодично помішуючи. Зніміть каструлю з вогню. Установіть сито на велику миску та процідіть вишні. Залиште їх в ситі на 30 хвилин, щоб рідина стекла та вони остигли. В тарілку всипте 400 грамів цукру, додайте 40 грамів кориці та добре перемішайте. В отриману суміш викладайте по 2 – 3 ягоди ложкою та рівномірно обвалюйте. Після чого перекладіть на деко застелене пергаментом в один шар. Повторіть операцію, доки не обваляєте всі ягоди. Для сушіння такої кількості вам знадобиться два стандартних деко. Деко з ягодами поставте в холодну духовку і включіть нагрів до 60 градусів. Під час сушіння двері духовки мають бути трохи відчиненими, щоб волога виходила, а не конденсувалася всередині. Сушить ягоди протягом 6 годин. Також ви можете скористатись дегідратором. Готове варення перекладіть у сухі банки та зберігайте за кімнатної температури протягом 1 місяця.

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