Не коронавірусом єдиним: чому не можна використовувати одну маску багато разів

Чому не можна носити одну маску багато разів / mk

Під час пандемії COVID-19 багато хто перетворює свою одноразову захисну маску у багаторазову. Лікар-інфекціоніст і доктор медичних наук Ольга Голубовська розповіла, чому не варто так робити. І проблема не тільки в коронавірусі.

Медик Ольга Голубовська відповіла на питання, що буде, якщо носити маску більше одного разу. Так, на думку лікаря, якщо носити одноразову маску кілька разів підвищується ймовірність підчепити безліч інших інфекцій, які залишаються живими на масці протягом тривалого часу.

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"Це наша біда: поклали в кишеню, десь вона полежала в машині на передньому сидінні, вийшли – знову її наділи. Маска – це не тільки захист саме від коронавірусу. Вона накопичує й інші інфекції, тому що найбрудніше місце у людини – це рот", – говорить Голубовська.

Також фахівець зазначила, що на масці може ховатися цілий "букет" інфекційних збудників. Особливо небезпечно носити використані раніше маски в період респіраторних захворювань.

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