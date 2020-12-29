Гравець Динамо став батьком і показав свого первістка

Футболіст з Уругваю, який грає за київський Динамо, Карлос де Пена поділився зі своїми шанувальниками знімками новонародженого сина.

Так, 28-річний футболіст опублікував в Instagram фото малюка, якого назвали Хуан Круз. На першому знімку він показав ніжку сина, а на другому – його у футбольній формі.

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"Ласкаво просимо, Хуан Круз. Тримайся міцніше, подорож починається", – написав у коментарі до посту Карлос де Пена.

Також спортсмен подякував дружину Елі за пережиті неймовірні емоції під час вагітності та народження сина. "Тепер нас троє, насолоджуймося життям разом. Я вас люблю", – додав молодий тато.

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