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Не кохання, а аб'юз: блогер називає червоні прапорці у стосунках
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Блогер розповів про те, які фрази можуть визначити аб'юзера у стосунках. І до цього списку потрапили навіть вибачення та зізнання у коханні, що неабияк дивує.
Американський блогер Корі Скольник активно веде профіль у ТікТок, де демонструє кумедні та не дуже ситуації з життя, чим припав до душі понад 370 тисячам своїх підписників. Але найбільше уваги привернула серія роликів про поведінку аб'юзерів, передає Радіо MAXIMUM.
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Корі поділився типовими фразами, які часто використовують аб'юзери у стосунках, а також пояснив, що ж вони насправді можуть означати.
Приміром, слова вибачення під час неприємних ситуації, які звучать: "Вибач за те, що ти зараз відчуваєш", мають малоприємний сенс.
"Вибач, але я не вибачаюсь. Завершімо суперечку, щоб я міг і далі поводитись так обурливо. Я не шкодую, що зробив це, але шкодую, що мене упіймали", – саме так думає кривдник.
Аб'юзивні стосунки - це ті стосунки, у яких одна людина порушує кордони іншої з метою маніпуляції. Це може бути фізичне та психологічне насилля заради власних цілей.
І навіть зізнання у найсвітліших почуттях для таких людей є лише гарним способом маніпуляції.
"Я люблю тебе" від нарциса означає: "Мені подобається володіти тобою, контролювати та використовувати тебе. Це так приємно: любити тебе, зачаровувати, а потім кидати, коли мені захочеться", – пояснює хлопець.
Також блогер пояснив, що проблемні партнери можуть пояснювати близьке спілкування з іншими фразою "це просто друг", а це ще один червоний прапорець у стосунках.
"Я тримаю цю людину поряд у якості запасного аеродрому щоразу, коли мені стає нудно. Вона може замінити тебе, якщо ти підеш. Можливо, вона вже мене приваблює", – так можна перекласти ці слова.
Ролики виявились настільки правдоподібними, що викликали неабияке обговорення, адже чимало хто стикався з такими ситуаціями. Загалом відео від Корі зібрали кілька мільйонів переглядів та продовжують опинятись у рекомендаціях.
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