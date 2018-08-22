Не ідеальна, але справжня: Агілера роздягалась для нової зйомки (18+)

Американська поп-зірка Крістіна Агілера зваблює Instagram новими оголеними фото.

37-річна поп-співачка Крістіна Агілера встигає не лише займатись своєю музичною кар'єрою та виховувати дітей, а й вести свій профіль в соцмережі Instagram.Там за зіркою стежать понад 5,5 млн користувачів.

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Однак після останніх фото в Агілери може побільшали підписників, адже білявка постала абсолютно голою. За короткий час допис зібрав більш як 139 тисяч вподобань та ще понад 2 тисячі коментарів.

"Я можу не бути ідеальною, але принаймні я не підробка", – зазначила Крістіна в описі.

Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 21 Авг 2018 в 4:07 PDT

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