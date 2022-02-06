"Не хочу у 50 мати товсту дружину": дівчина здивувала історією про невдале побачення

Перші побачення завжди є доволі стресовими, адже хочеться показати себе з вигіднішого боку та краще пізнати людину. Але героїні цієї розповіді пощастило стикнутись з хлопцем, який і не намагався вдавати з себе когось іншого.

На платформі Reddit користувачка з ніком elkatiuskas поділилась історією провального побачення, яка швидко піднялась у тренди. За короткий час допис зібрав понад 41 тисячу балів та більше як 2 з половиною тисячі коментарів, пише Радіо MAXIMUM. І це справжній приклад, як чоловікам не варто поводитись.

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"Хлопець на моєму побаченні вчора ввечері заявив: "Жінка має їсти салат. Я не хочу у 50 бути одруженим з товстою", – почала розповідь авторка.

Виявилось, що парубок запросив її на зустріч у стейк-хаусі, де замовив собі величезний стейк та вирішив, що їй в цьому закладі ідеально підійде салат. І поки офіціантка терпляче чекала на повне замовлення, то жінка добряче здивувалась.

"У мене відвисла щелепа. Я сказала йому, що не знаю, чи це жарт, чи він намагається бути "джентльменом", але я можу замовити собі щось за власним бажанням і самостійно", – пояснила elkatiuskas.

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Але тоді виявилось, що хлопець аж надто "турботливим": він прагне від своїх партнерок доглянутості та жіночності, а не споживання "100 грамів жиру за один раз прямо перед ним".

"Ти дуже гаряча, але для мене це червоний прапорець. Я знаю жінок, схожих на тебе, і після того, як у них з'являється чоловік, вони розслабляються. Я не хочу у 50 бути одруженим з товстою. Ось чому чоловіки зраджують", – заявив кавалер.

Ця фраза так образила та розгнівала дівчину, що вона аж засміялась. Звісно ж, довелось пояснити, що така поведінка хлопця відлякує, але вона подякувала за таку відвертість. Тепер їй не потрібно витрачати свій час на те, щоб дізнатись, якою людиною він є насправді.

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"Він сказав: "Мені не потрібно вибачатись за те, що я знаю, чого хочу". Тож я встала, щоб піти, коли він додав, що має біткойн, тож у мене більше не буде шансу "відхопити" такого, як він. "У цьому й суть", – кинула я наостанок та відправилась геть", – розповіла авторка, додавши, що й досі сміється з цієї ситуації.

Допис став настільки обговорюваним, що дівчині довелось відповідати на додаткові питання. Вона наголосила, що пробула у закладі менше як 10 хвилин та нічого не замовляла. Зате потім поїхала до сестри, де весело провела час з племінницею, поїдаючи домашню лазанью. Тож вечір вдалось зробити кращим.

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