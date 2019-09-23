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Не гнеться та майже не царапається: iPhone 11 Pro Max перевірили на міцність
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Новий iPhone 11 Pro Max уже пройшов серію дроп-тестів і розбирався експертами iFixit, а тепер прийшов час огляду від головного "згинача" смартфонів на YouTube.
Популярний техноблогер Зак Нільсон перевірив надійність нового "яблучного" флагмана своїм фірмовим методом – дряпанням, підпалом і згинанням.
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За запевненням Apple, в нових iPhone використовується найміцніше скло, яке коли-небудь застосовувалося в смартфонах. Дроп-тести дійсно доводять, що його складно розбити, але ось дряпається покриття точно так само, як і в будь-якому іншому сучасному смартфоні.
Зате бічна рама iPhone 11 Pro Max, виконана з нержавіючої сталі, значно міцніша за алюмінієву в більшості конкурентів: пошкодити її дійсно складно.
В iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max заднє скло має матову обробку. Схоже рішення ми вже бачили в Pixel 3 і Pixel 3 XL. Через це на смартфонах Google з'являлися сліди від усього. У випадку з апаратами Apple такої проблеми немає – монети, ключі та інші предмети буквально стираються об шорстке скло, а подряпини від міцніших матеріалів на ньому ледь помітні.
Що ж стосується міцності корпусу iPhone 11 Pro Max, то навіть попри великі габарити, він абсолютно не гнеться. Як результат, новий флагман Apple успішно пройшов тест Зака Нільсона. Більш того, до кінця відео з задньої панелі стерлися всі сліди, і вона стала виглядати як нова.
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