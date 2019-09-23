Не гнеться та майже не царапається: iPhone 11 Pro Max перевірили на міцність

Новий iPhone 11 Pro Max уже пройшов серію дроп-тестів і розбирався експертами iFixit, а тепер прийшов час огляду від головного "згинача" смартфонів на YouTube.

Популярний техноблогер Зак Нільсон перевірив надійність нового "яблучного" флагмана своїм фірмовим методом – дряпанням, підпалом і згинанням.

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За запевненням Apple, в нових iPhone використовується найміцніше скло, яке коли-небудь застосовувалося в смартфонах. Дроп-тести дійсно доводять, що його складно розбити, але ось дряпається покриття точно так само, як і в будь-якому іншому сучасному смартфоні.

Зате бічна рама iPhone 11 Pro Max, виконана з нержавіючої сталі, значно міцніша за алюмінієву в більшості конкурентів: пошкодити її дійсно складно.

В iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max заднє скло має матову обробку. Схоже рішення ми вже бачили в Pixel 3 і Pixel 3 XL. Через це на смартфонах Google з'являлися сліди від усього. У випадку з апаратами Apple такої проблеми немає – монети, ключі та інші предмети буквально стираються об шорстке скло, а подряпини від міцніших матеріалів на ньому ледь помітні.

Що ж стосується міцності корпусу iPhone 11 Pro Max, то навіть попри великі габарити, він абсолютно не гнеться. Як результат, новий флагман Apple успішно пройшов тест Зака ​​Нільсона. Більш того, до кінця відео з задньої панелі стерлися всі сліди, і вона стала виглядати як нова.

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