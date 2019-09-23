Хитрий кіт, для якого не існує перешкод, став зіркою мережі (епічне відео)

Коти не просто так вважаються улюбленцями мережі, адже вони не лише кумедно та мило виглядають, а й мають доволі непередбачувану поведінку. А цей пухнастик став зіркою Reddit через уміння проходити будь-які перепони. Зацініть!

На платформі gfycat з'явилось свіже відео з котом, який може отримати звання пухнастого агента 007, адже для нього не існує зачинених дверей у прямому сенсі цих слів. Коротке відео всього за 7 годин зібрало понад 218 тисяч переглядів.

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І це не дивно, адже на ньому домашній улюбленець показує усі свої уміння. Річ у тому, що перед зачиненими дверима стоїть посудина із водою, однак навіть це не заважає сірому пухнастику потрапити в іншу кімнату.

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