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Найзвабливіша гравець у покер показала нові гарячі фото

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Сара Андервуд показала апетитні форми - фото 1
Сара Андервуд показала апетитні форми / instagram.com/saraunderwood

Популярна модель Сара Андервуд потішила фанатів новими літніми фото, на яких хизується апетитними формами. Ця дівчина завжди готова до пляжного сезону.

35-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 9 мільйонів осіб. Там білявка, яка приковує до себе погляд не лише чарівною усмішкою, ділиться всім, що трапляється у житті.

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До того ж, вона разом з хлопцем мандрує по США у домі на колесах та вже встигла звести ідеальний будиночок у лісі. Звісно ж, не лише красиві пейзажі підкорюють серця публіки, а й відверті знімки Сари. Нещодавно дівчина нагадала, що може виглядати сексуально і у невеликій кількості цілком звичайного вбрання.

Найзвабливіша гравець у покер показала нові гарячі фото - фото 333193

Найзвабливіша гравець у покер показала нові гарячі фото - фото 333194

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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