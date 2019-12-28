Не фотошоп: Демі Роуз показала апетитні форми на відео

Популярна модель plus-size Демі Роуз показала сексуальне відео у бікіні, на якому важко не помітити незвичайні форми дівчини. У Кім Кардашян є юна конкурентка!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 11 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно красуня вирішила ефектно привітати підписників з зимовими святами, тому опублікувала спокусливі кадри у купальнику. Всі, хто звинувачував Демі у любові до фотошопу, тепер отримали докази реальності її пишних форм.

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