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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Не фотошоп: 53-річна акторка показала ідеальні форми на відео

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Елізабет Херлі похизувалась фігурою у бікіні - фото 1
Елізабет Херлі похизувалась фігурою у бікіні

Англійська акторка Елізебет Херлі вкотре підтвердила, що чудово виглядати можна у будь-якому віці. Жінка похизувалась стрункою фігурою у бікіні і викликала справжній захват у фанатів!

53-річна англійська модель, акторка і продюсерка Елізабет Херлі не припиняє дивувати своєю стрункою фігурою. Жінка встигає займатись власною кар'єрою, виховувати юного сина та вести профіль в соцмережі Instagram. Там за Ліз стежать понад мільйон користувачів, і це не дивно, адже вона обожнює публікувати фото зі своїх звичайних буднів та світських заходів.

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Нещодавно зірка вкотре розвінчала всю критику щодо фотошопу, поділився відео у білому бікіні. Купальник лише підкреслив апетитну та підтягнуту фігуру англійки, викликавши шквал емоцій у підписників. Здається, в кожній країні є власна Моніка Беллуччі. Зацініть самі!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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