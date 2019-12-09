Не фонтан: Redmi K30 пройшов тест у AnTuTu

До презентації смартфона Redmi K30 залишився один день, але в мережу продовжують витікати нові подробиці про новинку. Відомий інсайдер Мукул Шарма опублікував результати тестування апарата в бенчмарку AnTuTu і офіційні тизери, що підтверджують важливі характеристики гаджета.

Уже відомо, що смартфон з підтримкою 5G буде побудований на базі новітньої мобільної платформи Snapdragon 765G. У AnTuTu новинка набрала 302 847 "папуг" – для порівняння, продуктивність Snapdragon 730G становить близько 223 000 балів.

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Судячи зі скріншота, для тестування використовувалася модель з Root-правами – результати стокових апаратів можуть відрізнятися від вказаних.

Інсайдер також опублікував нові тизери, що підтверджують наявність у смартфона підтримки аудіофайлів з високою роздільною здатністю і модуля NFC для безконтактних платежів. Згідно з попередніми витокам, іншими фішками новинки стануть просунута камера, місткий акумулятор з функцією швидкої зарядки і 5G-модем.

Презентація Redmi K30 та інших новинок бренду, включаючи лептоп RedmiBook 13, відбудеться вже завтра, 10 грудня.

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