Airbnb пропонує рік безкоштовно пожити у будинку на Сицилії: які умови

Сервіс Airbnb пропонує безкоштовно пожити рік у відреставрованому будинку в сицилійській комуні Самбука. Акція діє у рамках програми "Будинок за 1 євро".

З її допомогою адміністрація поселення хоче залучити на острів нових мешканців та туристів. Про це повідомляє Hypebae.

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До кандидатів пред'являють кілька вимог: вони мають бути старшими за 18 років і володіти розмовною англійською. У плюс іде знання італійської. З собою можна взяти партнера, друга чи сім'ю.

Мінімальний термін перебування – три місяці. Ще дев'ять потрібно здавати одну чи кілька кімнат туристам. Прибуток від оренди можна залишити собі. Паралельно успішному кандидату дозволено працювати на відстані.

За дизайн будинку відповідало архітектурне бюро Studio Didea. На першому поверсі зробили основну спальню з ванною кімнатою та невелику вітальню. На другому – розмістили ще одну вітальню, кухню, кабінет, ванну та гостьову спальню. Третій поверх повністю займає вітальня з розкладним диваном.

Раніше Airbnb запустив оренду будинку сім'ї Маккалістер із фільму "Сам удома". Він розташований на околицях Чикаго.

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