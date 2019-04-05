Інсайдери розкрили технічні характеристики потужного Samsung Galaxy A90 до анонсу

У китайській соціальній мережі Weibo користувач під ніком Martian-V опублікував пост з докладними характеристиками майбутнього Samsung Galaxy A90. Очікується, що смартфон покажуть вже на наступному тижні в рамках спеціального заходу Galaxy Event.

За даними джерела, Galaxy A90 отримає витягнутий 6,7-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (2400х1080), восьмиядерний процесор Snapdragon 710 і акумулятор на 3700 мАг. Він буде підтримувати швидку зарядку потужністю 25 Вт. Також повідомляється, що сканер відбитків пальців вмонтують в екран, як у Galaxy A70. При габаритах 165 х 76,5 х 9 мм смартфон буде важити 219 грамів.

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В апараті з'явиться одна потрійна камера з сенсорами на 48 (f / 2.0) та 8 Мп (f / 2.4), а також ToF-датчиком для більш точного аналізу глибини різкості. За наявною інформацією, ця камера буде розташована ззаду, але при необхідності зможе підніматися і обертатися, виступаючи у ролі фронтальної. Принцип її роботи показаний на відео нижче:

Деякі джерела стверджують, що описаний вище апарат може вийти під назвою Galaxy A80. Офіційно про це стане відомо 10 квітня.

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