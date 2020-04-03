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Не для слабкодухих: режисер "Шазама" показав новий короткометражний хорор (відео)

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Новий мініхорор від Сандберга - фото 1
Новий мініхорор від Сандберга

Популярний режисер Девід Сандберг продовжує доповнювати жанр фільмів жахів своїми крутими короткометражками. Цього разу він випустив новий мініхорор "Тіньовий" (Shadowed), який справді варто зацінити фанатам!

39-річний шведський режисер Девід Ф. Сандберг доволі популярний за створенням таких жахів, як "Проклятта Анабель" та "Не вимикай світло". Минулоріч він ще й подивував глядачів чудовою екранізацією "Шазама", а зараз тішить короткометражними хорорами.

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Нещодавно він випустив 3-хвилинний жах під назвою "Тіньовий" (Shadowed), де головну роль виконала його дружина Лотта Лостен. За сюжетом, жінка вночі читає книжку, аж раптом зникає світло. Вона знаходить ліхтарик та помічає, що в її домі оживають тіні. Фінал точно не буде хорошим.

Тіньовий, дивитись фільм онлайн:

До слова, це не перша короткометражка Сандберга про тіні, адже ще у 2013 вийшла його міністрічка "Відбій", яка дуже припала до душі фанатам, зібравши майже 14 мільйонів переглядів.

Відбій, дивитись фільм онлайн:

Радимо зацінити Youtube-канал режисера, адже він полюбляє знімати короткометражні хорори.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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