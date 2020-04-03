Не для слабкодухих: режисер "Шазама" показав новий короткометражний хорор (відео)

Популярний режисер Девід Сандберг продовжує доповнювати жанр фільмів жахів своїми крутими короткометражками. Цього разу він випустив новий мініхорор "Тіньовий" (Shadowed), який справді варто зацінити фанатам!

39-річний шведський режисер Девід Ф. Сандберг доволі популярний за створенням таких жахів, як "Проклятта Анабель" та "Не вимикай світло". Минулоріч він ще й подивував глядачів чудовою екранізацією "Шазама", а зараз тішить короткометражними хорорами.

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Нещодавно він випустив 3-хвилинний жах під назвою "Тіньовий" (Shadowed), де головну роль виконала його дружина Лотта Лостен. За сюжетом, жінка вночі читає книжку, аж раптом зникає світло. Вона знаходить ліхтарик та помічає, що в її домі оживають тіні. Фінал точно не буде хорошим.

Тіньовий, дивитись фільм онлайн:

До слова, це не перша короткометражка Сандберга про тіні, адже ще у 2013 вийшла його міністрічка "Відбій", яка дуже припала до душі фанатам, зібравши майже 14 мільйонів переглядів.

Відбій, дивитись фільм онлайн:

Радимо зацінити Youtube-канал режисера, адже він полюбляє знімати короткометражні хорори.

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