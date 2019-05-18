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Не для перекусу: ці продукти викликають голод
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Дієтологи назвали популярні продукти, які часто використовують для перекусів, однак вони лише викликають апетит. Виявилось, що традиційні смаколики під час дієт провокують бажання з'їсти ще більше.
Чимало людей під час зміни раціону чи дієт навіть не замислюється над тим, що популярні перекуси насправді не втамовують голод, а лише викликають бажання поїсти. Тому дієтологи назвали три продукти, які краще не обирати для міні-трапези.
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Фреші та соки. Доволі сумнівний напій, адже містить доволі багато цукру і надто мало клітковини. Тому виникає стрибок глюкози в крові, який згодом змушує повернутись до холодильника та поповнити запаси енергії. Як пояснює фахівець Джанел Фанк, врешті виникає відчуття втоми, а бажання поїсти не зникає.
Знежирені молочні продукти, приміром, йогурти та сир. Варто розуміти, що вони малокалорійні, але містять вдосталь добавок, які підсилюють смак. А відсутність пережовування не дозволяє організму швидко втамовувати голод.
Яєчний білок. Доволі популярним явищем на дієтах є відмові від повноцінної яєчні на користь лише білків. Однак саме жовток є джерелом вітамінів, жирів та мінералів.
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