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Через пандемію COVID-19 в Оксфорді закриють паб з 450-річною історією

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Історія закладу налічує 450 років - фото 1
Історія закладу налічує 450 років

31 січня в Оксфорді закриється історичний паб The Lamb and Flag. Він простояв у центрі міста 450 років. Протягом багатьох років він був улюбленим місцем студентів, письменників і видатних діячів культури, але пандемія поклала цьому край.

Уперше паб відкрився у 1566 році, в нинішнє місце він переїхав у 1613 році. Ним володіє Коледж Святого Іоанна, філія Оксфордського університету. Свого часу в паб частенько заходили Джон Толкін, автор "Володаря перснів", і його друг Клайв Льюїс, який створив "Хроніки Нарнії".

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У ньому немає ані телевізора, ані музичного автомата, ані музики. Це місце, куди люди приходять, щоб поговорити один з одним, насолодитися традиційною історичною атмосферою. Його створювали покоління людей: студенти, містяни, туристи, – говорить Дейв Річардсон, представник організації CAMRA, яка постачає справжній ель у традиційні британські паби.

Через карантинні обмеження, пов'язані з COVID-19, заклад зазнав катастрофічних збитків. Тож Коледжу Святого Іоанна довелося прийняти непросте рішення – закрити його.

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Джерело: oxfordmail
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