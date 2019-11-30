Найкрутіші нові фільми грудня 2019: зимові кінопрем'єри місяця

Найбільш очікувані та атмосферні фільми грудня 2019 вже стартують у кінотеатрах! Нова Джуманджі, Кішки, Зоряні війни: Сходження Скайвокера, Скажене весілля та інші - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани в грудні!

Ножі наголо (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Knives Out

Жанр: драма, кримінал

Країна: США

Режисер: Раян Джонсон

У головних ролях: Кріс Еванс, Ана де Армас, Лакіт Стенфілд, Кетрін Ленгфорд, Деніел Крейг, Майкл Шеннон

Тривалість: 131 хв.

Коли: з 5 грудня

Сюжет стрічки розгортається навколо великої і, на перший погляд, ідеальної родини Морріса Робінсона. Після смерті голови сімейства вся ідилія розсипається прямісінько на очах, а таємниця загибелі Морріса неймовірно хвилює деяких родичів. Тому вдома та син Робінсона наймають детектива Бенуа Блана, який повинен розкрити правду. Але у цієї родини значно більше секретів, аніж може видатись на перший погляд.

Ножі наголо: дивитись трейлер фільму онлайн:

Фабрика мрій

Оригінальна назва мовою фільму: Traumfabrik

Жанр: драма, комедія

Країна: Німеччина

Режисер: Мартін Шрейєр

У головних ролях: Кен Дукен, Емілія Шуле, Анатоль Таубман, Ніколай Кінскі

Тривалість: 125 хв.

Коли: з 5 грудня

Деякі критики порівнюють цю стрічку з "Ла-Ла-Лендом", адже всі події проходять на кіностудії Babelsberg у Східному Берліні. Оператор Еміль не може втримати захвату від чарівної танцівниці Міли з Франції, однак йому складно наважитись на те, щоб розповісти про свої почуття. Проте починає ускладнюватися політична ситуація - Берлінська стіна стає реальністю, яка може розлучити навіть тих, у кого взаємне кохання.

Фабрика мрій: дивитись трейлер фільму онлайн:

Джуманджі: Наступний рівень (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Jumanji: Next Level

Жанр: пригоди, комедія, бойовик

Країна: США

Режисер: Джейк Кездан

У головних ролях: Двейн Джонсон, Карен Хіллан, Джек Блек, Кевін Харт, Нік Джонас, Денні Де Віто

Тривалість: 123 хв.

Коли: з 12 грудня

Після "Поклику джунглів" минає кілька років до того моменту, поки таємнича гра не вирішує запросити нових героїв. Щоправда, тепер команда складається не лише з друзів, а й навіть з сусідів та родичів. Чи зможуть люди різного віку та життєвих пріоритетів співпрацювати, щоб вибратись живими з Джуманджі?

Джуманджі: Наступний рівень: дивитись трейлер фільму онлайн:

Зоряні війни: Скайвокер. Сходження (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Star Wars: The Rise of Skywalker

Жанр: пригоди, фентезі, бойовик

Країна: США

Режисер: Джей Джей Абрамс

У головних ролях: Дейзі Рідлі, Марк Гемілл, Адам Драйвер, Люпіта Ніонго, Оскар Айзек, Кері Расселл, Донал Глісон

Тривалість: 155 хв.

Коли: з 19 грудня

Стрічка продовжує події з епізоду VIII "Останні Джедаї" і нарешті закінчить історію родини Скайвокерів. Старі та нові герої знову з'являються на екрані, щоб влаштувати справді феєричний фінал. Цей фільм варто переглянути справжнім фанатам, адже він може дати відповіді на всі питання попередніх серій.

Зоряні війни: Скайвокер. Сходження: дивитись трейлер фільму онлайн:

Скажене весілля 2

Оригінальна назва мовою фільму: Скажене весілля 2

Жанр: комедія

Країна: Україна

Режисер: Влад Дикий

У головних ролях: Назар Задніпровський, Поліна Василіна, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Леся Самаєва, Олександр Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян

Тривалість: 90 хв.

Коли: з 25 грудня

Минув вже рік від першого скаженого весілля, коли Василь Сердюк видав заміж старшу доньку Катерину за талановитого французького хірурга. Однак настав час і молодшої донечки. От тут турботливий батько і відірветься повністю та зробить все за власними поглядами.

Скажене весілля 2: дивитись трейлер фільму онлайн:

Шпигуни під прикриттям

Оригінальна назва мовою фільму: Spies in Disguise

Жанр: комедія, мультфільм, пригоди, бойовик, фантастика

Країна: США

Режисер: Нік Бруно, Трой Квон

У головних ролях: Том Холланд, Вілл Сміт, Карен Хіллан, Бен Мендельсон, Рейчел Броснахен

Тривалість: 100 хв.

Коли: з 25 грудня

Неймовірний шпигун Ланс Стерлінг з легкістю може врятувати світ і мало хто може скласти йому конкуренцію. До того ж, агент впевнений у собі, досвідчений та знає, чого хоче. Водночас геніальний винахідник Волтер - його абсолютна протилежність, адже неймовірний розум поєднується з незграбністю. Однак нова масштабна загроза потребує не одного шпигуна, а командної роботи, тому цим двом доведеться попрацювати разом.

Шпигуни під прикриттям: дивитись трейлер фільму онлайн:

Ігри з вогнем

Оригінальна назва мовою фільму: Playing with Fire

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Енді Фікмен

У головних ролях: Бріанна Хілдебранд, Джуді Грір, Джон Легуізамо, Кіген-Майкл Кі, Джон Сіна, Крістіан Конвері

Тривалість: - хв.

Коли: з 26 грудня

Пожежники кожного дня рятують чужі життя та готові на все, щоб виконати свою роботу. Якось під час виклику вони знаходять трьох дітей: хлопчика з двома сестрами, які залишились без помешкання. Їхні батьки далеко, а служба опіки планує всіх розділити по рідних родинах. І поки всі документи приводять до ладу, діти живуть у пожежній частині, де створюють більше клопотів, аніж може здатись. Хто сказав, що пожежники вміють приборкувати дітей так, як вогонь?

Ігри з вогнем: дивитись трейлер фільму онлайн:

Кішки

Оригінальна назва мовою фільму: Cats

Жанр: анімаційний, мюзикл, фентезі, драма, комедія

Країна: США, Великобританія

Режисер: Том Хупер

У головних ролях: Ідріс Ельба, Ребел Вілсон, Ієн МакКеллен, Джуді Денч, Джеймс Корден, Тейлор Свіфт, Дженніфер Хадсон

Тривалість: - хв.

Коли: з 26 грудня

Сюжет, як і оригінального мюзиклу, розповідає про котячий бал для кішок з "Племені обраних", на якому вони повинні обрати собі нового очільника. Саме цьому щасливчику випаде нагода потрапити до раю і навіть переродитись. Кіноадаптація також базується на оригінальному сюжеті, однак не надто сподобалась глядачам через вигляд головних героїв.

Кішки: дивитись трейлер фільму онлайн:

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