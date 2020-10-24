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Не час помирати: Apple планує купити права на показ фільму про Джеймса Бонда на Apple TV +

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Новий фільм про Бонда може вийти на Apple TV + - фото 1
Новий фільм про Бонда може вийти на Apple TV +

Кінокритик і сценарист Дрю Маквіні заявив у твіттері, що Apple планує придбати права на показ 25-го фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" для свого стрімінгового сервісу Apple TV +.

Маквіні стверджує, що, крім Apple, у переговорах беруть участь Netflix та інші сервіси потокових відео.

Це цікаво: Не час помирати: прем'єру фільму про Джеймса Бонда знову перенесли

Варто відзначити, що раніше Apple купувала права на фільми, прем'єра яких повинна була відбутися у кінотеатрах, наприклад, стрічку Тома Хенкса про Другу світову війну "Грейхаунд". З огляду на успіх військової картини на Apple TV +, не виключено, що компанія може активно прагнути до отримання прав на ексклюзивну трансляцію нового фільм про Бонда.

Крім того, на початку 2020 року у мережі ходили чутки про можливе придбання студії MGM компанією Apple.

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