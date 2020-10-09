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Купальник першої дівчини Бонда продають за шалену суму

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Купальник першої дівчини Бонда продають за шалену суму - фото 1

Купальник першої дівчини Бонда продають на аукціоні за пів мільйона доларів. Бікіні швейцарської акторки Урсули Андресс, яка в 60-х зіграла кохану спецагента, чекає нового власника.

В бікіні швейцарська актриса Урсула Андресс зіграла в бойовику Доктор Ноу. Після появи у бондіані, ця модель купальника стала культовою у 60-х роках. Комплект кольору слонової кістки має широкий пояс, на якому у актриси були закріплені піхви зі зброєю.

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Наряд на торги виставив аукціонний будинок Profiles in History в Лос-Анджелесі. Відзначається, що захід відбудеться 12 листопада. Фахівці припускають, що лот продадуть за пів мільйона доларів.

Відзначається, що власником бікіні був один із засновників мережі ресторанів Planet Hollywood – Роберт Ерл. Він купив наряд у 2001 році за 45 тисяч доларів.

Купальник першої дівчини Бонда продають за шалену суму - фото 429443

Купальник першої дівчини Бонда продають за шалену суму - фото 429444

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Джерело: dailymail
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