Не час помирати: актриса відреагувала на критику свого призначення на роль Агента 007

Актриса Лашана Лінч підтвердила, що її героїня Номі з фільму "Не час помирати" успадкує титул "007" від Джеймса Бонда. Також зірка прокоментувала своє призначення на цю роль.

Зауважимо, що прихильники бондіани не надто захоплено сприйняти інформацію про те, що новим Агентом 007 стане темношкіра жінка.

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Коли торік у мережу просочилася інформація про те, що у всесвіті фільмів про Джеймса Бонда новим Агентом 007 стане темношкіра жінка, а саме Лашана Лінч, на неї посипався шквал критики. Протягом тижня актриса видаляла свої додатки з соціальними мережами, медитувала та проводила час з близькими, заспокоюючи себе тим, що агресивні коментарі були не особистого характеру.

У новому інтерв'ю з виданням Harper's Bazaar Лінч сказала так: "Я одна темношкіра жінка – якби роль дісталася іншій темношкірій жінці, то нічого б не змінилося і говорили всі те ж саме. Її б точно так само атакували, її б так само ображали. Я просто нагадувала самій собі, що переговори вже йдуть і що я є частиною чогось, що буде дуже і дуже революційним".

Нагадаємо, що студія MGM перенесла новий фільм про Джеймса Бонда, де головну роль востаннє зіграв Деніел Крейг, на весну 2021 року.

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