Не будьте нормальними: Джефф Безос написав останнього листа у ролі гендиректора Amazon

Засновник і генеральний директор Amazon Джефф Безос написав прощальний традиційний щорічний лист акціонерам у ролі глави компанії. У ньому він пообіцяв піклуватися про всіх співробітників і закликав не ставати "нормальними".

У третьому кварталі його посаду займе Ендрю Ясси – нинішній керівник підрозділу Amazon Web Services. У листі Джефф Безос дав кілька настанов, а також порад, пише CNBC.

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За словами Безоса, головна нова мета Amazon – стати "Найкращим Роботодавцем на Землі та Найбезпечнішим Місцем для Роботи" (так, з великих літер). Серед іншого засновник зазначив, що компанія стала прикладом для конкурентів, встановивши мінімальну зарплату $ 15 на годину, що збільшило середню зарплату в інших компаніях на ринку на 4,7%.



Джефф Безос побажав Amazon стати ще кращим / Фото Unsplash

Ще одну главу листа Безос присвятив цінностям Amazon. Він зазначив, що для успіху в бізнесі, й, у цілому по життю, потрібно створювати більше, ніж споживаєш. За словами Безоса, мета людини та компанії повинна полягати в створенні цінності для всіх, з ким взаємодієш.

Amazon також долучився до боротьби зі зміною клімату та хоче подати приклад іншим компаніям. Корпорація запустила проєкт Climate Pledge щодо зниження вуглецевого сліду в бізнесі, який до 2021 року підписали 53 компанії з різних сфер економіки. За словами Безоса, інвестиційна програма Amazon по боротьбі зі зміною клімату стартувала з $ 2 млрд, а сам він особисто виділив $ 10 млрд.

Наостанок CEO Amazon закликав кожного зберігати свою індивідуальність, адже "диференціація – це виживання, а Всесвіт хоче, щоб ви були звичайними". Безос розповів про важливість самобутності й оригінальності, а також попросив не ставати "нормальними".

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