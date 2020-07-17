Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Не боїться майже нічого: Caterpillar випустила смартфон з унікальною камерою

  • 22
CAT підготував до випуску новий надміцний смартфон - фото 1
CAT підготував до випуску новий надміцний смартфон

Компанія Caterpillar анонсувала новий захищений смартфон CAT S62 Pro, який став спадкоємцем CAT S61, що вийшов у 2018 році. Зображення і подробиці про ключові особливості з'явилися на офіційному сайті виробника.

CAT S62 Pro виконаний у посиленому корпусі, захищеному за стандартами IP68 і MIL-STD-810H. За запевненням виробника, смартфон буде стійкий до потрапляння пилу, падінь з висоти до 1,8 метра, вібрації, піску, соляного туману та підвищеного тиску. Ззаду апарат нагадує "пікселі" компанії Google з візуальним розділенням тильній кришки на дві частини.

Це цікаво: Можна пофантазувати: блогер зняв огляд на клон iPhone 12 Pro

Не боїться майже нічого: Caterpillar випустила смартфон з унікальною камерою - фото 416333

Головною фішкою CAT S62 Pro повинен стати тепловізор нового покоління, розташований поруч з основною камерою. Повідомляється, що з його допомогою можна буде виявити вологу, протяги, коротке замикання, місця перепадів температур та інше. Апарат у першу чергу орієнтований на представників певних професій, яким за службовим обов'язком можуть стати в пригоді такі функції.

Про характеристики новинки поки нічого не повідомляється. Є припущення, що він може отримати процесор середнього рівня Snapdragon 665 або Snapdragon 720/730.

У Великобританії CAT S61 продається за ціною 650 фунтів стерлінгів. Ціна нового CAT S62 Pro не повинна сильно відрізнятися.

Читайте також: Популярний бенчмарк розкрив характеристики Samsung Galaxy S20 Lite

Джерело: GSMarena
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
  • 10 липня, 19:12
  • 3811
Від Гри престолів до Офісу: 7 найкращих серіальних сцен, від яких мурахи по тілу
  • 14 липня, 15:06
  • 303
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2435320
Загрузка...
Новини