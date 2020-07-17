Не боїться майже нічого: Caterpillar випустила смартфон з унікальною камерою

Компанія Caterpillar анонсувала новий захищений смартфон CAT S62 Pro, який став спадкоємцем CAT S61, що вийшов у 2018 році. Зображення і подробиці про ключові особливості з'явилися на офіційному сайті виробника.

CAT S62 Pro виконаний у посиленому корпусі, захищеному за стандартами IP68 і MIL-STD-810H. За запевненням виробника, смартфон буде стійкий до потрапляння пилу, падінь з висоти до 1,8 метра, вібрації, піску, соляного туману та підвищеного тиску. Ззаду апарат нагадує "пікселі" компанії Google з візуальним розділенням тильній кришки на дві частини.

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Головною фішкою CAT S62 Pro повинен стати тепловізор нового покоління, розташований поруч з основною камерою. Повідомляється, що з його допомогою можна буде виявити вологу, протяги, коротке замикання, місця перепадів температур та інше. Апарат у першу чергу орієнтований на представників певних професій, яким за службовим обов'язком можуть стати в пригоді такі функції.

Про характеристики новинки поки нічого не повідомляється. Є припущення, що він може отримати процесор середнього рівня Snapdragon 665 або Snapdragon 720/730.

У Великобританії CAT S61 продається за ціною 650 фунтів стерлінгів. Ціна нового CAT S62 Pro не повинна сильно відрізнятися.

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