Не BMW єдиними: у яких машинах з'явиться функція Apple CarKey

Функція Apple CarKey не буде ексклюзивною лише для моделей BMW. Незабаром вона з'явиться на автомобілях й інших брендів.

Apple CarKey представили на Всесвітній конференції розробників Apple ще у 2020 році, але її спочатку не сприйняли автовиробники. Після деякої паузи цю корисну функцію взяв лише баварський бренд BMW. Тепер, як пише CarBuzz, ця опція з'явиться на південнокорейських марках Hyundai та Genesis наприкінці цього року.

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Як працює Apple CarKey

Смартфон iPhone або годинник Apple взаємодіють з дверною ручкою автомобіля за допомогою протоколу NFC – того самого, за допомогою якого ми розраховуємося за покупки в супермаркеті. Опинившись усередині, водій кладе свій гаджет на зчитувач NFC або бездротовий зарядний пристрій, щоб завести машину. Тим, у кого є телефон новіший за iPhone 11, завдяки чіпу U1 його навіть не потрібно діставати з кишені.

Apple CarKey за замовчуванням не використовує ідентифікацію, тому все, що вам потрібно зробити, просто натиснути і відкрити двері. Компанія Apple гарантує безпеку процесу, а операційна система iOS також використовує інформацію про ваше місцезнаходження та ідентифікатор Apple ID для запобігання шахрайському доступу.

Ключі від машини можна також завантажити і в розумний годинник Apple Watch, що робить процес ще зручнішим.

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