Не більше трьох в одні руки: у Великій Британії ввели обмеження на певні товари

Звичайні британці вже відчули наслідки війни в Україні, адже тепер у багатьох супермаркетах виникли проблеми з певними товарами. Вторгнення російських окупантів вдарило по постачанню продуктів.

Супермакети Великобританії прийняли рішення щодо обмеження кількості олії, яку можуть придбати покупці за один раз. Відповідно до інформації від Bloomberg, мережі Waitrose та Morrisons дозволяють купити лише дві пляшки олії в одні руки, а у Tesco – три.

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Така несподіванка для клієнтів цілком очікувана загалом, адже чимала частина соняшникової олії на полицях британських магазинах надходила саме з України. А війна, яку розгорнула РФ, створила проблеми з ланцюгом постачань. Перебої з експортом призвели не лише до дефіциту, а й до підвищення попиту на альтернативні види жирів.

У Великобританії ввели обмеження на продаж олії через війну в Україні / Quin Engle on Unsplash

До слова, обмеження стосуються не лише соняшникової, а й ріпакової та оливкової олії. Загалом вже ціни на олії піднялись на 7% за останні місяці, що на чверть дорожче, аніж у квітні 2021 року.

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