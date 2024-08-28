Не 10 вересня: в Apple визначились з датою презентації нових iPhone 16

Що ж, чутки були близькими, але не зовсім точними. Нарешті відома точна дата презентації нових гаджетів від Apple.

Виявляється, захід Apple, присвячений презентації сімейства iPhone 16, відбудеться 9 вересня. Компанія днями почала розсилати запрошення для ЗМІ, пише GSM Arena.

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Як бачите, слоган – "It's Glowtime" ("Час сяйва"). Подія відбудеться в Театрі Стіва Джобса в Apple Park о 10 ранку за місцевим часом. Це 17:00 за Гринвічем, 13:00 в Нью-Йорку, 18:00 в Лондоні, 19:00 в Парижі та Берліні, 20:00 в Україні, а також 22:30 в Індії.

Очікується, що на заході Apple представить не лише нові моделі iPhone 16, але й новий Apple Watch Series 10 (або Apple Watch X), а також нові AirPods.

Apple announces iPhone event: It’s Glowtime. A day earlier than expected: Monday, Sept. 9. At the Steve Jobs Theater and streamed online. pic.twitter.com/Z7ZCiWyn81 — Mark Gurman (@markgurman) August 26, 2024

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Як завжди, попередні замовлення на всі пристрої, які будуть анонсовані, повинні з'явитися одразу після закінчення заходу, через годину – дві, а перша партія країн, швидше за все, побачить продукти, випущені 20 вересня, згідно з останніми чутками.