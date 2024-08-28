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Не 10 вересня: в Apple визначились з датою презентації нових iPhone 16

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Презентація Apple відбудеться 9 вересня - фото 1
Презентація Apple відбудеться 9 вересня / freepik

Що ж, чутки були близькими, але не зовсім точними. Нарешті відома точна дата презентації нових гаджетів від Apple.

Виявляється, захід Apple, присвячений презентації сімейства iPhone 16, відбудеться 9 вересня. Компанія днями почала розсилати запрошення для ЗМІ, пише GSM Arena.

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Як бачите, слоган – "It's Glowtime" ("Час сяйва"). Подія відбудеться в Театрі Стіва Джобса в Apple Park о 10 ранку за місцевим часом. Це 17:00 за Гринвічем, 13:00 в Нью-Йорку, 18:00 в Лондоні, 19:00 в Парижі та Берліні, 20:00 в Україні, а також 22:30 в Індії.

Очікується, що на заході Apple представить не лише нові моделі iPhone 16, але й новий Apple Watch Series 10 (або Apple Watch X), а також нові AirPods.

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Як завжди, попередні замовлення на всі пристрої, які будуть анонсовані, повинні з'явитися одразу після закінчення заходу, через годину – дві, а перша партія країн, швидше за все, побачить продукти, випущені 20 вересня, згідно з останніми чутками.

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