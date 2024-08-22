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Чого очікувати від презентації Apple: якими можуть бути майбутні iPhone 16
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Найбільший день осіннього календаря світу технологій вже близько. Презентація iPhone 16 від Apple відбудеться десь у першій третині вересня.
Зазвичай компанія робить це у вівторок у першій половині місяця, тож 10 вересня – це надійна ставка. Engadget в одному матеріалі розповів, якими можуть бути нові iPhone.
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iPhone 16 і iPhone 16 Pro
Незалежно від того, що ще станеться, ці нові телефони займуть центральне місце під час заходу Apple iPhone 16. Це хороша новина для людей, готових до оновлення. Погані новини? Переважна більшість витоків і чуток вказують на те, що це буде ще один рік ітеративних поліпшень, тому не чекайте нових апаратних функцій, що змінюють правила гри.
На заході, ймовірно, буде оголошено чотири нові моделі, що схоже на те, що Apple зробила торік. За словами галузевого аналітика Марка Гурмана (Mark Gurman), нові телефони, ймовірно, називатимуться iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro і 16 Pro Max. Це точно така ж система назв, як і торік, коли був представлений iPhone 15, тому чутки про те, що Apple використовує прізвисько "iPhone Ultra", схоже, сильно перебільшені.
Навіть якщо Apple не буде використовувати назву Ultra, моделі Pro можуть отримати трохи більші екрани, що завжди приємно (якщо вам подобаються великі телефони). Звичайний Pro, швидше за все, збільшиться до 6,3 дюйма з 6,1 дюйма, а Pro Max – до 6,9 дюйма, що є збільшенням з 6,7 дюйма. Нарешті, як завжди, з'явиться один-два нових кольори. Гурман з Bloomberg припускає, що Apple готова відмовитися від синьої моделі на користь повернення рожевого золота.
Що стосується апаратної частини, шукайте новий чипсет, який використовує переваги нещодавнього поштовху компанії в напрямку штучного інтелекту, також відомого як Apple Intelligence. Крім того, оновлений чіп A18 буде ітеративно вдосконалюватися з точки зору специфікацій. Що характерно, Pro і Pro Max, ймовірно, отримають більш потужний чип, ніж стандартні моделі. Схоже, що базовий обсяг оперативної пам'яті тут буде 8 ГБ, щоб впоратися з вищезгаданими завданнями штучного інтелекту.
Також ходять чутки, що стандартні iPhone 16 і iPhone 16 Plus отримають функцію Action Button, яка була представлена торік для iPhone 15 Pro і Pro Max. Ця багатоцільова кнопка за замовчуванням є прямою заміною перемикача вимкнення звуку, але її можна налаштувати для керування безліччю різних речей. Кнопка дій може використовуватися для зміни налаштувань дзвінка, включення ліхтарика, запуску камери і т.д.
Також ходять розмови про ще одну нову кнопку, яка буде розташована на правій стороні телефону. Вона керуватиме функціями камери, працюючи як кнопка на дзеркальному фотоапараті. Повідомляється, що м'яке натискання запускатиме автофокус, а сильне – фотографування. Споживачі також зможуть проводити по кнопці, щоб збільшувати або зменшувати масштаб під час зйомки фотографій або відео. Повідомляється, що ця кнопка камери буде доступна лише в моделях Pro і Pro Max, що має сенс, оскільки моделі високого класу зазвичай пропонують більш надійну роботу з камерою.
З цією метою нові iPhone завжди отримують покращені характеристики камери, але ми не знаємо точно, як це буде виглядати цього разу. Однак повідомляється, що модуль камери iPhone 16 може отримати оновлений дизайн. Можливо, Apple відмовиться від квадрата і перейде на вертикальну орієнтацію. Це може стосуватися лише базового iPhone 16 і, можливо, Plus, оскільки телефони Pro і Pro Max, як правило, роблять набагато більший акцент на фото і відео.
Ми вже знаємо, що буде з програмним забезпеченням, завдяки нещодавньому заходу WWDC. Виходячи з досвіду попередніх років, iOS 18 має бути доступною протягом тижня після заходу. Оновлення програмного забезпечення має більш настроюваний Центр керування та Головний екран. Також нарешті з'явиться підтримка RCS на iPhone.
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Що стосується Apple Intelligence, то тут доведеться трохи почекати. Він був анонсований як частина iOS 18, але був відкладений до iOS 18.1. Це не є великою проблемою, оскільки оновлення ОС очікується в жовтні, але це означає, що перші користувачі iPhone 16 не зможуть одразу погратися зі штучним інтелектом.
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