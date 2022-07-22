НБУ підняв курс долара: як це позначиться на українцях

Вперше з початку повномасштабної війни Нацбанк змінив курс долара. Раптове та стрімке послаблення гривні на 25% вже неабияк здивувало українців. Тому пояснюємо, як це вплине на життя в Україні.

21 липня Національний банк Україні суттєво знизив курс гривні до долара США на 25%. Вперше з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів НБУ пішов на такий крок, адже до цього упродовж багатьох місяців курс залишався фіксованим на рівні 29,25. Тепер він складає 36,56 гривні. Як пояснив заступник очільника Нацбанку Сергій Ніколайчук під час телемарафону, причин панікувати нема.

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Для звичайних громадян – залежить від того, в якому вигляді вони отримують доходи, які товари вони купують – звичайно, це рішення матиме певні ефекти. Для тих громадян, які отримують доходи в гривні, вартість життя дещо зросте через певне перенесення корекції обмінного курсу на ціни, на інфляцію, хоча, на нашу думку, за нашими оцінками це перенесення не буде значним. У нас інфляція набагато більше підвищується через ефекти війни на пропозицію товарів, на вартість логістики, на вартість товарів на світових товарних ринках, – поділився Ніколайчук.

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У відомстві наголошують, що зміна курсу валют на такому рівні дозволить підтримати економіку під час війни та підвищити конкурентоспроможність українського бізнесу.

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