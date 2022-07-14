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Ось як змінилися ціни на сезонні ягоди в Україні
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Вартість сезонних ягід в Україні змінилася – деякі подорожчали на чверть, але є і такі, що мають нижчу ціну. Читайте далі та дізнайтеся, яка зараз вартість сезонних ягід!
Про подорожчання сезонних фруктів та ягід розповідає zakaz.ua – сервіс доставки продуктів. Вони створили аналітику, в якій проаналізували ціни станом на липень 2022 року та порівняли їх з цінами у липні 2021 року. Йдеться про встановлену вартість у супермаркетах Києва. Загальна тенденція – сезонні продукти подорожчали.
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На жаль, у зв'язку з окупацією Херсонщини та півдня Запорізької області не варто розраховувати на низькі ціни на кавуни та дині. З Миколаївщини та Одещини теж отримаємо менше цих баштанних культур. Загалом переважатиме імпорт.
Кавуни та дині подорожчали у рази:
Найбільше подорожчала малина – на 197%. Ожина, червона слива та лохина теж мають істотно підвищену вартість. Трохи подорожчали червоно смородина, полуниця та аґрус – у межах до 10%.
Лише черешня, суниця та журавлина стали дешевшими, проте не набагато.
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