Названа оптимальна кількість фруктів у денному раціоні

Дієтологи радять з'їдати два авокадо і три столові ложки рослинної олії на день. При цьому варто уникати вживання готових напоїв.

У денному раціоні фрукти мають бути присутніми в кількості 400 грамів.

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Споживання калорій має співвідноситися з їх витратами. Якщо говорити про овочі, то в мінімальних кількостях потрібно їсти картоплю, оскільки вона містить в собі крохмаль.

Насичені жири рекомендують замінювати на ненасичені. З раціону краще виключити трансжири промислового виробництва. Необхідно різко обмежити вживання готових соків, газованих напоїв, порошкових концентратів, ароматизованої води. Алкоголь рекомендують не пити зовсім або ж залишити мінімальну дозу. Перевагу краще віддавати йодованої солі. Вона має бути присутня в денному раціоні в кількості п'яти грамів.

Фрукти у денному раціоні

Щоденний здоровий раціон неодмінно має включати бобові (сочевицю, квасолю), горіхи і цільні злаки (неперероблену кукурудзу, просо, овес, гречку, пшеницю та інші крупи, нешліфований рис, вівсяні, ячмінні, житні пластівці). При випічці використовуйте лише цілозернове борошно.

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