Названо улюблені серіали Єлизавети II

Став відомий список серіалів і телешоу, які особистий секретар королеви замовляє у телеканалів. Єлизавета II буде переглядати їх під час відпустки.

Щороку напередодні відпочинку королеви в замку Балморал, особистий секретар Єлизавети II складає список фільмів, які королева буде дивитися у відпустці. Інсайдери дізналися, які серіали найбільше подобаються королеві.

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Чисто англійське вбивство / The Bill

Детективний серіал (1984 – 2010)

Серіал розповідає про життя і роботу співробітників поліції. Це улюблений серіал королеви Єлизавети. Вона дуже засмутилася, коли у 2010 році телешоу вирішено було закрити. Всього за 26 років було знято 2 425 серій.

Чисто англійське вбивство

Суто англійські вбивства / Midsomer murders

Детективний серіал (1997 і до сьогодні)

Серіал розповідає про вбивства, які скоєні у вигаданому англійському графстві Мідсомер. Він заснований на серії детективних романів з циклу "Старший інспектор Барнабі" відомого британського драматурга Керолайн Грем. Всього вийшло 20 сезонів серіалу, що складаються з 122 епізодів.

Суто англійські вбивства

Дотримуючись пристойності / Keeping Up Appearances

Комедійний серіал (1990 – 1995)

Головна героїня Гіацинта Бакет намагається з усіх сил піднятися по соціальних сходах. Один зі способів – змінити своє неблагозвучне прізвище, яке вона вимовляє на французький манір – Букет. Але всі її зусилля призводять до комічних ситуацій.

Дотримуючись пристойності

Нові трюки / New Tricks

Детективний серіал (2003 – 2015)

Досвідчений офіцер поліції Лондона Сандра Пуллман зіпсувала свою успішну кар'єру: через безглузду випадковість вона зірвала операцію зі звільнення викраденого гангстерами мільйонера. Випадок набув розголосу, начальство не може залишити Сандру на колишній роботі, а й втрачати цінного працівника не бажає. Сандрі доручають очолити новостворений відділ з розслідування нерозкритих злочинів – UCOS (Unsolved Crime and Open Case Squad).

Нові трюки

Бабине літо / Last Of The Summer Wine

Ситком (1973 – 2010)

Три старигані з Йоркшира, постарілі, але не подорослішали, згадуючи дні своєї юності, намагаються зробити подвиги, не властиві людям похилого віку.

Бабине літо

Доктор Хто / Doctor Who

Науково-фантастичний серіал (1963 – 1989)

Доктор Хто – інопланетний мандрівник у часі. Разом зі своїми супутниками він подорожує в часі і в просторі, рятує цілі цивілізації і людей. Це найтриваліший науково-фантастичний серіал у світі. Всього було знято 26 сезонів, які складаються з 842 епізодів.

Доктор Хто

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