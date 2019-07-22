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Три шикарних серіали від HBO, які варто подивитися

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Кадр з серіалу Велика маленька брехня - фото 1
Кадр з серіалу Велика маленька брехня / HBO.com

HBO – королі серіального світу. Пропонуємо вам три карколомних серіали, які не можна пропустити.

Гострі предмети

Камілла Прікер, не особливо щасливий репортер однієї з не особливо успішних газет Чикаго, мріє про блискучу кар'єру. І ось дівчині випадає шанс, здатний різко підвищити її журналістський статус, Каміллу посилають кореспондентом в маленьке містечко, де жертвою маніяка стали кілька дівчаток. Камілла в цьому місті народилася і виросла, але занурення в страшну реальність провінційного життя обертається для неї ланцюгом кошмарних подій...

Справжній детектив

Серіал антологія, кожен сезон якого присвячений якомусь злочину і пов'язаним з ним подіям. Проєкт Кері Фукунага нехай і розгубив свою форму до третього сезону, але все одно залишився одним з найважливіших шоу сучасного телебачення. І нехай третій сезон все ж поступається першим двом, в ньому як і раніше присутні шикарна атмосфера, блискучі акторські перфоманси і крутий сценарій.

Велика маленька брехня

На благодійному балу в школі відбувається вбивство, проте ім'я жертви невідомо. Сюжет розповідає про декілька місяців, що передували подіям, і зосереджений на п'яти сім'ях, чиї діти ходять в один клас. Всі ці сім'ї загадковим чином пов'язані з вбивством.

Цей серіал дуже затягує, справжні сім серій насолоди. Адже в ньому немає ні драконів, ні битв, ні супергероїв. Просто життя, показане подекуди гламурно, але до біса цікаво і душевно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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