Чотири найбільш захоплюючі детективні міні-серіали

Короткі серіали залишають приємний післясмак. Особливо, якщо це детектив. Представляємо вашій увазі чотири крутих детективних міні-серіали.

Низьке зимове сонце

Нетрі, бруд, наркотики, злочинність, проституція і ніяких романтичних відсилань в цьому серіалі ви не знайдете. Історія серіалу розповідає про вбивство поліцейського його другом, детективом. Звичайне на перший погляд вбивство спричинить ланцюг подій, які раз і назавжди змінять життя вбивці.

Джо

Детектив з елітного паризького бюро розслідувань береться за найбільш заплутані справи. Незвичайна і дуже барвиста подача серіалу, відразу огортає глядача атмосферою Парижа, а також розкриває неймовірні пейзажі цього міста.

Записки експедитора таємної канцелярії

Посланник масонського ордену прибуває до князя Меньшикова з намірами одружити спадкоємця престолу на доньці сірого кардинала. Разом з цим починають відбуватися таємничі події: дивна смерть дворянина в будинку розпусти, поява серійного вбивці, підступи прабатьків і інше. За справу береться молодий офіцер Іван.

Дзен

Інспектор відділу вбивств Риму Ауреліо Дзен, знаменитий на весь місто. Він непідкупний і зневажає наскрізь корумпованих італійських колег.

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