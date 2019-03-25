Данці створили гендерно-нейтральний голос: як це звучить

Науковці з Данії зуміли презентували гендерно-нейтральний голос, який можна спокійно застосовувати для голосових помічників. Це варто почути!

Агентство Virtue Nordic спільно з лінгвістом Анною Йоргенсен з Копенгагенського Університету розробили гендерно-нейтральний голос. Для цього учені у якості основи вибрали 5 записів, на яких важко було ідентифікувати, кому ж належить голос. Саме їх прослухали більш як 4,5 тисячі осіб, які визначали, якої статі мовник.

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Таким чином було обрано найважчий для визначення голос, який підправили цифровими алгоритмами. Так і виник проект Q – гендерно-нейтральний голос, який можна використовувати для голосових помічників. До слова, творці вже запропонували найбільшим компаніям, а саме Apple, Amazon, Google та Microsoft, ознайомитись з новинкою, адже поки це лише концепт.

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