Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Євро 2020 Голос країни

Данці створили гендерно-нейтральний голос: як це звучить

  • 20
Як звучить гендерно-нейтральний голос - фото 1
Як звучить гендерно-нейтральний голос / AppLovin Blog

Науковці з Данії зуміли презентували гендерно-нейтральний голос, який можна спокійно застосовувати для голосових помічників. Це варто почути!

Агентство Virtue Nordic спільно з лінгвістом Анною Йоргенсен з Копенгагенського Університету розробили гендерно-нейтральний голос. Для цього учені у якості основи вибрали 5 записів, на яких важко було ідентифікувати, кому ж належить голос. Саме їх прослухали більш як 4,5 тисячі осіб, які визначали, якої статі мовник.

І ще: Самостійне паркування: водії показують на відео нову функцію Tesla

Таким чином було обрано найважчий для визначення голос, який підправили цифровими алгоритмами. Так і виник проект Q – гендерно-нейтральний голос, який можна використовувати для голосових помічників. До слова, творці вже запропонували найбільшим компаніям, а саме Apple, Amazon, Google та Microsoft, ознайомитись з новинкою, адже поки це лише концепт.

Читайте також: У США створили робота-собаку для погладжувань: відео

Джерело: tjournal
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1640
Ліга сміху 5 сезон 4 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
  • 22 березня, 21:18
  • 350
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1341854
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології