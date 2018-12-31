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Чим корисно снідати: поради фахівців
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Більшість людей, вранці збираючись на роботу або навчання, віддають перевагу відмові від сніданку. Втім, фахівці вкотре нагадують, що відмова від першого прийому їжі може негативно вплинути на вашу продуктивність протягом цілого дня.
Яким повинен бути сніданок?
Непомітні на перший погляд наслідки неправильного сніданку таять в собі незвичайну небезпеку для здоров'я – це і ризик набрати зайвого, і можливість зіпсувати шлунок і погіршити здоров'я у цілому, ну і питання краси, звичайно ж. А все тому, що сніданок повинен бути корисним, адже саме вранці організм максимально засвоює речовини, отримані з їжі, а отже, саме в сніданку вони повинні бути суцільно корисними. Тому сніданок можна сміливо назвати фундаментом краси і міцного здоров'я
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Як це зробити, а головне, з чого почати?
Дієтологи зійшлися на думці, що ідеальний сніданок – саме той, в якому максимальний вміст злаків, адже саме вони забезпечують наш організм запасом енергії на весь день. Відмінне доповнення до злаків – молочні продукти (джерело мінералів і білка), а також – фрукти, вони ж – джерело необхідних організму вітамінів.
Що має входити до вашого сніданку?
Апельсиновий фреш
Вітаміни та мінерали, що містяться в одній склянці апельсинового соку, компенсують денний брак корисних речовин, необхідних для стабільної роботи організму. Через брак апельсинового соку, його можна замінити будь-яким іншим, головне, щоб прийом соку замість кави і чаю в результаті став щоденною ранковою звичкою.
Хліб
Не настільки важливо, якого саме сорту хлібу ви віддаєте перевагу – пшеничному або житньому. І той, і інший насичує організм клітковиною, корисними вуглеводами, мінеральними солями і вітамінами групи В. Набір цих компонентів забезпечує приплив сил, запасу яких вистачить на весь день.
Пластівці
Або, як варіант – мюслі. І той, і інший продукт містить мінерали і вуглеводи. У поєднанні з молочними продуктами пластівці і мюслі чудово втамовують голод, так що думки про перекуси в розпал робочого дня точно не прийдуть вам в голову.
Фрукти
Про користь фруктів знають всі, адже їх вживання – це найприємніший і смачний спосіб поповнити організм запасом вітамінів. Правда, в холодну пору року ті фрукти, які можна купити в супермаркетах, містять мало вітамінів, тому рекомендується віддати перевагу сухофруктам: чорносливу, куразі, родзинкам та інжиру. У них зберігаються всі корисні речовини, а за смаком вони нітрохи не поступаються свіжим фруктам.
Йогурт
Його користь незаперечна, проте при покупці йогуртів варто проявити уважність і віддати перевагу продуктам з мінімальним вмістом консервантів добавок.
Сир
Цей дивовижний продукт перевершує всіх своїх молочних побратимів по високому вмісту кальцію і білка, які легко засвоюються організмом і не обтяжують шлунок.
Мед
Цей продукт по праву має звання криниці енергії – всього кілька ложок меду забезпечують організму припливом сил і енергії, а також – стійкість нервової системи під час стресових ситуацій, з якими доводиться щодня стикатися кожному з нас.
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