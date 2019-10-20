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Названо соки, які принесуть максимум користі чоловікам
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Вживання цих соків забезпечує організм чоловіків необхідним запасом цінних речовин: гранатовий, гарбузовий, кавуновий і селеровий сік увійшли до списку найкорисніших для здоров'я представників сильної половини людства. Чому корисно їх пити – читайте далі!
Експерти розповіли, що гранатовий сік містить у своєму складі такі корисні вітаміни, як вітамін А, B1, B2, B6, C, і мікроелементи – залізо, калій, магній і фосфор. За кількістю антиоксидантів цей сік перевершує навіть червоне вино. Завдяки його вживанню поліпшується стан кровоносних судин – у цьому аспекті гранатовий сік корисний для чоловічої потенції: він сприяє тривалій ерекції.
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Що стосується гарбузового соку, то він відрізняється високим вмістом цинку, завдяки чому підвищує рівень тестостерону. Цей сік часто рекомендується для профілактики простатиту.
Кавуновий сік містить цитрулін, амінокислоту з судинорозширювальний ефект. Механізм дії цитруліна на судини статевого члена віддалено нагадує силденафіл, діючу речовину "Віагри". В організмі цитрулін трансформується в іншу амінокислоту – аргінін, що збільшує рівень оксиду азоту, який підсилює приплив крові до статевого органу та забезпечує стійку ерекцію.
Селеровий сік містить багато речовини андротестосерону, який перетворюється на тестостерон. Він рекомендується до вживання не тільки чоловікам. Цей сік допомагає і при хворобах кишково-шлункового тракту, сечокам'яної хвороби.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забудьте проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем перед тим, як налягати на ці соки!
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