Дієтологи назвали ідеальні перекуси для офісу

Далеко не всім офісним працівникам вдається повноцінно та корисно харчуватися під час роботи. Саме тому дієтологи поділилися секретами, які допоможуть не лише наситити свій організм, а й принести йому максимум користі. Рекомендуємо взяти з собою на роботу ці продукти перед тим, як ви вийдете з дому!

Відразу ж зазначимо, що у цьому переліку не буде ніяких тістечок, булочок, батончиків тощо. Лише корисні та смачні продукти, які наситять вас, а також не завдадуть шкоди організму.

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У багатьох офісах часто можна побачити куточки для перекусів і перерв на каву. Як правило, там лежать і печиво, і цукерки, і булочки, і сухарики, і шоколадні батончики й інші продукти, які є легкозасвоюваними швидкими вуглеводами. Такі перекуси не є корисними, оскільки містять багато цукру, а також хімічних доданків.

Однак відмовитися від таких страв дієтологи теж не рекомендують, адже голод погано позначається на фізичному здоров'ї і розумових здібностях. Лікарі вважають, що організму людини вкрай важливі перекуси, адже вони дозволяються вживати їжу невеликими порціями, але при цьому часто. Є два види продуктів, які легкодоступні та корисні. Саме про них і піде мова!

Перший вид – фрукти. Найуніверсальнішим є банан, адже практично не має протипоказань. Також хорошим перекусом буде яблуко, персик і груша.

Прихопіть з собою на роботу трішки фруктів

Другий вид – це несолодкі кисломолочні продукти. Наприклад, це може бути йогурт без добавок, натуральний кефір і ряжанка. Віддавати перевагу краще середньокалорійним продуктам. Низькокалорійні не зможуть у потрібній мірі наситити організм, а високопроцентні сприяють набору ваги.

Тепер ви точно знаєте, що брати з собою на роботу, аби не залишатися голодними й отримувати максимум користі для організму. Також не забувайте, що енергії вам додасть улюблене Радіо МАКСИМУМ!

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