Apple озвучила дату презентації iPhone 12 та інших "яблучних" новинок

Усупереч прогнозам деяких інсайдерів, 8 вересня так і не відбувся анонс нових пристроїв Apple. Замість цього компанія оголосила дату проведення наступного спеціального заходу, у рамках якого очікується презентація безлічі гаджетів. Зокрема, нам нарешті покажуть iPhone 12.

Спеціальний захід Apple пройде 15 вересня. На ньому очікується презентація чотирьох нових iPhone: компактної 5,4-дюймової моделі, стандартної 6,1-дюймової та Pro-версії з такою ж діагоналлю, а також великого 6,7-дюймового смартфона з приставкою Pro Max.

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За наявною інформацією, нас чекає абсолютно новий дизайн і поява лідара у старших моделях. З чуток, нові iPhone надійдуть у продаж двома партіями.

Презентація гаджетів Apple відбудеться 15 вересня

Цікаво, що у Twitter при введенні хештегу #appleevent поруч автоматично з'являється логотип Apple синього кольору. Такий же відтінок використовується в анонсі заходу. Передбачається, що це натяк на новий колір майбутніх iPhone. Чутки про це з'явилися уже досить давно.

Крім смартфонів, з великою ймовірністю можуть анонсувати iPad Air 4 у новому дизайні, Apple Watch Series 6 і мітки AirTag. Не виключається також презентація ноутбука MacBook на базі ARM-процесора.

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