Користувачі OnePlus 6T зіткнулися з несподіваним дефектом

Попри всі зусилля виробників, від проблем при покупці нового смартфона не застрахований жоден користувач.

У вересні на некоректну роботу дисплея поскаржилися власники Pocophone F1, а нещодавно до них долучилися й власники популярного флагмана OnePlus 6T.

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Про те, що на екрані гаджета періодично виникають перешкоди незрозумілого походження, користувачі почали повідомляти на офіційному форумі компанії ще на початку листопада. Спочатку мова йшла про поодинокі випадки, проте кількість скарг продовжує зростати з кожним днем.

Відзначається, що повне скидання, перезавантаження або оновлення прошивки не допомагають позбутися артефактів дисплея. Дехто стверджує, що "хвиля" з пікселів пробігає по екрану відразу після того, як смартфон був розблокований за допомогою сканера відбитків пальців або функції розпізнавання обличчя. Один з власників "потерпілого" смартфона навіть завантажив на YouTube короткий відеоролик, який чітко демонструє дефекти картинки, які з'являються час від часу.

Власники OnePlus 6T, які повідомили про неполадки, сподіваються, що проблема має програмний характер і буде виправлена ​​з найближчим оновленням. Деякі, втім, припустили, що проблема виникла в "залізом" смартфона, і виправити її можна лише заміною самого пристрою по гарантії.

Представники OnePlus ситуацію поки не коментують.

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