Названо режисера 25-го фільму про Джеймса Бонда

Американський режисер Кері Джоджі Фукунага керуватиме зйомками 25-го ювілейного фільму про суперагента Джеймса Бонда.

Як стало відомо 20 вересня, Фукунага замінить режисера Денні Бойла, який відмовився знімати фільм через "творчі незгод".

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На офіційній сторінці у Twitter і веб-сайті кіно про Джеймса Бонда підтвердили новини про нового режисера фільму, зйомки якого стартують 4 березня.

"Майкл Вілсон, Барбара Брокколі і Деніел Крейг оголосили сьогодні про те, що 25-й фільм про Бонда почне зніматися на Pinewood Studios 4 березня 2019 року за керівництвом режисера Кері Джоджі Фукунага зі всесвітньої датою релізу від 14 лютого 2020 року", – йдеться в заяві.

Режисер Кері Джоджі Фукунага

"Ми раді працювати з Кері. Його універсальність і інновації роблять його відмінним вибором для наступної пригоди Джеймса Бонда", – сказали Вілсон і Брокколі.

Фільм стане п'ятою і фінальною появою Крейга в ролі Бонда після ролей у фільмах "Казино Роял", "Квант милосердя", "Координати Скайфол" і "Спектр".

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