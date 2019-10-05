Названо простий спосіб поберегтись від інсультів та інфарктів

Науковці розповіли, як без зайвих зусиль і з задоволенням знизити ризики інфаркту та інсульту. Для цього потрібно лише знайти трохи часу двічі на тиждень.

Швейцарські науковці з Лозанського університету розповіли про простий спосіб, як відчутно зменшити ризики інфаркту та інсульту, не докладаючи особливих зусиль. Виявилось, що варто приділити всього кілька годин двічі у тиждень для денного сну.

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"Короткочасний денний сон не частіше двох разів у тиждень знижує ризики появи інсульту та інфаркту на 48%", – відзначають науковці. Це підтвердили дослідження, які тривали упродовж 8 років за участю 3 262 пацієнтів у віці 55 років.

Річ у тому, що навіть 30 хвилин сну вдень відчутно покращують стан здоров'я людей у віці до 65 років. А от після 65 такий спосіб вже не працює, а сонливість у світлу пору може стати дзвіночком про захворювання. До слова, позитивний ефект від сну зберігався у в тих людей, які мали чимало шкідливих звичок, а також зловживати жирною їжею та фастфудом.

Короткий денний сон зменшує ймовірнсть інфаркту та інсульту

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