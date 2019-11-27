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Названо продукти, якими не варто снідати

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Сніданок – найважливіший прийом їжі - фото 1
Сніданок – найважливіший прийом їжі

Більшість експертів з харчування сходяться на думці, що сніданок – найважливіший прийом їжі для організму. Варіацій страв для нього безліч. Але деякі продукти зовсім не підходять для ранкової трапези. Їх повний список читай далі.

Перелік невідповідних, а також ідеальних для сніданку продуктів оголосила дієтолог з Австралії С'юзі Баррелл. Експерт вважає найшкідливішим варіантом піту – корж з борошна. Високий вміст вуглеводів у ній робить піту, як і інші подібні хлібобулочні вироби, продуктом, якого варто уникати всім, хто хоче скинути вагу.

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Скибочка хліба, спечена за турецьким рецептом, зазвичай містить 60-80 г вуглеводів, як і 3-4 шматочки звичайного. Вершкове масло робить такі вироби ще шкідливішим, каже дієтолог.

Вона також не рекомендує їсти вранці солодкі пластівці, адже в них зовсім немає харчових волокон. А ось подібні вироби без цукру з натуральним йогуртом, медом і ягодами стануть відмінною стравою для сніданку. Гранола теж буде хорошою альтернативою солодким пластівцям.

Замість солодких пластівців їжте гранолу - фото 370580
Замість солодких пластівців їжте гранолу

Баррелл наголосила на користі традиційних тостів з цільнозернового хліба з беконом і яйцем. Хорошим варіантом для швидкого сніданку буде смузі з фруктів і зелених овочів. Сир, вівсянка, легкі м'ясні та рибні страви з салатом – все це теж добре насичує вранці і забезпечує відчуття ситості до самого обіду.

Ситний сніданок, що включає білки і вуглеводи, необхідний організму, щоб правильно функціонувати – підтверджують дієтологи.

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Джерело: Mens Life
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