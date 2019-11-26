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Чому не варто зловживати цим новорічним смаколиком

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Смаколики на Новий рік - фото 1
Смаколики на Новий рік / foodinformer

Мандарин – головний учасник зимової фруктової тарілки. І цей смачний фрукт дуже корисний, якщо з ним не перестаратися.

Мандарини можна їсти не більше 4-6 штук на день дорослим, і до двох плодів дітям. В першу чергу тому, що цей фрукт – джерело великої кількості вітаміну С, який у високій концентрації може спровокувати алергічні реакції. Крім того, через кислоти, що міститься в цьому фрукті, його не можна їсти натщесерце.

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Інакше речовина, що обпалює слизову оболонку травного тракту, спровокує печію. До речі, з цієї ж причини мандарини не варто їсти тим, у кого є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, наприклад, гастрит, виразка тощо, щоб не спровокувати загострення хвороби.

"Не варто міксувати цитрусові, зокрема, і мандарини, з солодощами, особливо, з шоколадом. Такий коктейль створює надмірне навантаження на підшлункову залозу, від чого може з'явитися нудота, блювота і підвищитися температура", – рекомендують лікарі.

Чому не варто зловживати цим новорічним смаколиком - фото 370369

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Джерело: foodinformer
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